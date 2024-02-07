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Minnesota signs nation's top long snapper as part of 2024 recruiting class
Dylan Callaghan-Croley
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Gophers Nation
Recruiting Writer
While it was a mostly quiet National Signing Day for the Minnesota Golden Gophers, P.J. Fleck's program did ink one important prospect as part of their 2024 recruiting class.
Alan Soukup, the nation's No. 1 long snapper according to Kohl's Professional Camps officially signed with the Gophers over Houston, Indiana, and USC.
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SCOUTING REPORT ACCORDING TO KOHL'S
"Soukup has proven time and time again that he is the best snapper in the country. He has the rare combination of power, control, and athleticism. Against the best snappers in America Soukup finished with the second-highest overall score and multiple snaps in the .66 second range. He put a staple in his journey by winning the Under Armour All-America Game competition. It's no surprise at all that Soukup will be attending the University of Minnesota on scholarship. He is a wonderful individual who has the talent to snap at any level." - KOHL'S PROFESSIONAL CAMPS
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