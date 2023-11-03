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Visitors List: 2026 Rivals100 prospect among the notable visitors

Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@RivalsDylanCC

The Minnesota Golden Gophers are set to host the Illinois Fighting Illini on Saturday afternoon and in the process will host recruits for the second to last time this season with their only remaining home game coming on November 25 against Wisconsin.

Among the notable prospects making the trip on Saturday includes one of the top prospects in the 2026 recruiting cycle.

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