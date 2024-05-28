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Official Visit Profile: OT Michael O'Connell
Dylan Callaghan-Croley
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Gophers Nation
Recruiting Writer
Next month, Minnesota will be hosting Glenbard West (IL) offensive tackle Michael O'Connell for an official visit.
It will be one of three official visits that the 6-foot-7 offensive tackle has scheduled for the upcoming. He'll also be making a trip to Indiana this weekend and has scheduled a trip to Kansas for June 14. Earlier this month, O'Connell took an official visit to Northwestern.
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