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Official Visit Profile: OT Michael O'Connell

© Jeffrey Becker-USA TODAY Sports
© Jeffrey Becker-USA TODAY Sports (© Jeffrey Becker-USA TODAY Sports)
Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@RivalsDylanCC

Next month, Minnesota will be hosting Glenbard West (IL) offensive tackle Michael O'Connell for an official visit.

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It will be one of three official visits that the 6-foot-7 offensive tackle has scheduled for the upcoming. He'll also be making a trip to Indiana this weekend and has scheduled a trip to Kansas for June 14. Earlier this month, O'Connell took an official visit to Northwestern.

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