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Projecting Minnesota's depth chart against Nebraska

© Brad Penner-USA TODAY Sports
© Brad Penner-USA TODAY Sports (© Brad Penner-USA TODAY Sports)
Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

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Minnesota's 2023 season opener against the Nebraska Cornhuskers is just one week away as the Golden Gophers will host the Cornhuskers next Thursday at 8:00 p.m. at Huntington Bank Stadium.

With fall camp over and the Gophers now moving into game preparation mode for the Cornhuskers, it's time to give our projected depth chart for next Thursday's season opener.

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