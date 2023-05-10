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TGR FILM ROOM: What the Gophers are getting in TE Julian Johnson

Dylan Callaghan-Croley • TheGopherReport
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ
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On Tuesday night, the Minnesota Golden Gophers added a commitment from Aurora (IL) tight end, Julian Johnson. Johnson is the 12th commitment in the Gophers 2024 recruiting class that now moves into the top 20 nationally.

Below, we take a look at what the 6-foot-6 tight end will bring to the Gophers as a part of their class.

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READ: Minnesota Lands Commitment From TE Julian Johnson


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