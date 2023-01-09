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Top in-state DE prospect to attend Minnesota's Junior Day

Dylan Callaghan-Croley • TheGopherReport
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

Another top prospect for Minnesota in the 2024 recruiting cycle will be on campus later this month, TGR confirmed on Sunday.


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