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WATCH: Coach Fleck Signing Day Press Conference

Jared Halus • TheGopherReport
Staff Writer
@JaredHalus

Minnesota Head Coach PJ Fleck breaks down the 2023 signing class.

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