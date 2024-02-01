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Who did Minnesota offer in January?

Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@RivalsDylanCC

Which recruits did Minnesota offer in January? Gohpers Nation offers a full list below of every recruit who announced an offer on social media.

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ATHLETE (5)

QUARTERBACK (3)

RUNNING BACK (5)

WIDE RECEIVER (3)

TIGHT END (2)

OFFENSIVE LINE (5)

DEFENSIVE LINE (14)

LINEBACKER (3)

CORNERBACK (2)

SAFETY (2)

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