Advertisement
News More News
premium-icon
ago football Edit

2025 TE with in-state connections picks up offer from Gophers

Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@RivalsDylanCC

On Tuesday, Minnesota extended an offer to California tight end Vander Ploog, a 6-foot-6, 215-prospect out of Troy High School in Southern California. After receiving the offer from the Gophers, Gophers Nation caught up with Ploog to discuss his recruitment and offer.

GET THE INSIDE SCOOP EVERY DAY WITH YOUR PREMIUM SUBSCRIPTION!

MORE: INSIDE GOPHERS NATION MESSAGE BOARD

The offer from the Gophers is the 10th of Ploog's recruitment. They join Arizona State, California, Michigan State, Pittburgh, San Diego State, San Jose State, Washington, and Washington State in doing so. Ploog is also recieving interest from UCLA, Wisconsin, and Alabama among others.

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement