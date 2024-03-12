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Four-star QB Jackson Kollock talks upcoming return to Minnesota
Sean Williams
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Gophers Nation
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After backing off his commitment from Washington on January 14th, four-star quarterback Jackson Kollock is now looking for a new home and will be exploring his options throughout the months of Marc...
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