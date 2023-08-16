News More News
ago football Edit

LOCKED ON GOLDEN GOPHERS: Do the Gophers have a top 3 WR room in the B1G?

Kane Rob • Gophers Nation
Staff Writer

GET THE INSIDE SCOOP EVERY DAY WITH YOUR PREMIUM SUBSCRIPTION!

READ - Minnesota Fall Camp 2023 Position Previews: Wide Receiver

On today's episode of Locked On Golden Gophers, I discuss is the most talented Gophers wide receiver room. He then discusses the WRs on the Gophers' depth chart for 2023 and the future. He wraps it up by ranking all the WRs in the Big Ten and how it finishes for the 2023 season.

Follow & Subscribe on all Podcast platforms: https://link.chtbl.com/LOGoldenGophers?sid=YouTube

Locked On College Conferences, HBCU, Basketball & More: https://linktr.ee/LockedOnCollege

Follow Us on Twitter: Kane Rob - @GophersKaneRob

Locked On Golden Gophers - @LOGoldenGophers

Email: LockedonGoldenGophers@gmail.com

============================

- Talk about it INSIDE GOPHER NATION.

- SUBSCRIBE TO OUR PODCAST

- SUBSCRIBE TO LOGoldenGophers

- Follow us on Twitter: @MinnesotaRivals, @AlexCarlsonTGR, @SeanW_Rivals, @DylanCC_FB, @JaredHalus, @GopherKaneRob, @LOGoldenGophers

- SUBSCRIBE to The Gopher Report.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}