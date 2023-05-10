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LOCKED ON GOLDEN GOPHERS: Julian Johnson commits, Big Ten coaching ranking

Kane Rob • TheGopherReport
Staff Writer
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On today's Locked On Golden Gophers podcast, host Kane Rob, former collegiate football video coordinator, and recruiting assistant, discusses new tight end commit Julian Johnson and where he fits in with Minnesota. Could he be the future of the position long term?

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