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LOCKED ON GOLDEN GOPHERS: Who will make an immediate impact?

Kane Rob • TheGopherReport
Staff Writer
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On today's Locked On Golden Gophers podcast, host Kane Rob, former collegiate football video coordinator and recruiting assistant, discusses 2023 immediate impact addition players for the Gophers. We also discuss three sleepers as true freshmen that could carve out roles in year one.

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