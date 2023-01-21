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Minnesota high on 2024 TE Carson Bruhn's list after Junior Day visit

Dylan Callaghan-Croley • TheGopherReport
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

Sioux Center (IA) tight end Carson Bruhn made a Junior Day visit to Minnesota on Monday and after the visit, the Gophers are sitting in a strong spot for the 2024 tight end.

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