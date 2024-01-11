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PORTAL RECAP: Where have the former Gophers landed?

Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@RivalsDylanCC

While Minnesota has been active in the transfer portal when it comes to bringing talent, the Gophers also saw a bit of attrition in the transfer portal with players leaving the program. Below, we recap where each former Gopher who entered the transfer portal at the end of the regular season has decided to continue their career.

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Notable, there are three foremr Gophers who have not made decisions regarding their futures. Those are defensive end Colton Gregersen, kicker Jacob Lewis, and linebacker Cade Larson.

OL TYRELL LAWRENCE

The junior offensive lineman will continue his career at Alabama A&M after spending three years with the Golden Gophers. He still has three years of eligibility remaining. The Mississauga, Ontario native did not appear in any games as a Gopher.

QB Athan Kaliakmanis & WR Dino Kaliakmanis

The Kaliakmanis brothers have both transferred to Rutgers.

Athan was the Gophers' starting quarterback in 2023 and had his ups and downs, completing 53.1% of his passes for 1,838 yards and 14 touchdowns while throwing nine interceptions. Dino did not appear in any games as a Gopher.

QB Drew Viotto

Viotto chose to transfer after one season with the program. He'll be heading to Kalamazoo to join Eastern Michigan. Notably, Viotto was committed to EMU before flipping and eventually signing with the Gophers as part of the 2023 recruiting cycle.

RB Zachary Evans

2022 signee Zach Evans left the program after two years. He played in seven games over the last two seasons including six games this season. For his career, he totaled 58 carries for 259 yards and two touchdowns. He also has two receptions and 15 yards. Evans will continue his career at North Texas.

RB Marquese Williams

The Pennsylvania native left the program after just one season and will now continue his career with the Akron Zips. He did not play in his lone season with the Gophers.

RB Max Grand

The former walk-on running back will continue his collegiate career at Augustana University, a Division II program in Sioux Falls, South Dakota.

OL JJ Guedet

Guedet will continue his collegiate career back in his home state at Illinois State. Guedet did not appear for the Gophers this season but did appear in 10 games for his career with the Gophers.

WR Zachary Jorgensen

The former walk-on wide receiver for the Gophers has transferred to Northern State Univesity, a Division II program in Aberdeen, South Dakota.

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