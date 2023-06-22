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Recruiting Rouser: The latest on several Minnesota targets

© Jeffrey Becker-USA TODAY Sports
© Jeffrey Becker-USA TODAY Sports (© Jeffrey Becker-USA TODAY Sports)
Dylan Callaghan-Croley • TheGopherReport
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

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TGR takes a look at the latest rumors surrounding Minnesota targets in the 2024 recruiting class including several of the best players out of the state of 10,000 lakes.

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