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Three-star DE Charlie Woleben sets official visit with Gophers
Sean Williams
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Gophers Nation
Publisher
De Soto (Kan.) defensive end Charlie Woleben is the latest Minnesota target to schedule a summer official with the Gophers, set for June 14th-16th. The three-star prospect is no stranger to Minneso...
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