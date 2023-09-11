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WATCH: Minnesota HC PJ Fleck previews North Carolina

Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

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Minnesota head coach PJ Fleck closes the book on Eastern Michigan and previews the Golden Gophers' week three matchup against North Carolina.



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