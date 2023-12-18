Advertisement
News More News
premium-icon
ago football Edit

What Minnesota is getting in TCU DB Jaionte McMillan

Ron Chenoy-USA TODAY Sports
Ron Chenoy-USA TODAY Sports (Ron Chenoy-USA TODAY Sports)
Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@RivalsDylanCC

On Sunday, Minnesota picked up a commitment from transfer portal defensive back Jaionte McMillan, who will come to Minneapolis with two years of eligibility. McMillan is one of four players currently committed to the Gophers from the transfer portal. joining New Hampshire QB Max Brosmer, Bucknell CB Ethan Robinson, and Fresno State signal caller Logan Fife.

GET THE INSIDE SCOOP EVERY DAY WITH YOUR PREMIUM SUBSCRIPTION!

MORE: TRANSFER PORTAL TRACKER | TRANSFER PORTAL THREAD | INSIDE GOPHERS NATION MESSAGE BOARD

Here's what McMillian will bring to the Gophers.

A HARD WORKER

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement