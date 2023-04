While three Minnesota Golden Gophers heard their names called during this weekend's NFL Draft in center John Michael Schmitz, safety Jordan Howden, and defensive back Terrell Smith, six additional Gophers signed deals with NFL teams as undrafted free agents on Saturday following the conclusion of the NFL Draft. Below, we go over which Gophers have signed where.

QB Tanner Morgan - Pittsburgh Steelers

Morgan's football journey will continue as he makes his way to the Steel City to join the Pittsburgh Steelers. In Pittsburgh, he'll try and compete to be the Steelers' third quarterback behind Kenny Pickett and Mitch Trubisky.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NaW5uZXNvdGHigJlzIGFsbC10aW1lIHdpbm5pbmdlc3QgUUIgaXMg aGVhZGVkIHRvIHRoZSBTdGVlbCBDaXR5LiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUlRCP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij4jUlRCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL2hhc2h0YWcvU2tpVU1haD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+I1NraVVNYWg8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb3BoZXJzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29waGVyczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv LzJBdzdNR2JtazAiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8yQXc3TUdibWswPC9hPjwv cD4mbWRhc2g7IE1pbm5lc290YSBGb290YmFsbCAoQEdvcGhlckZvb3RiYWxs KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dvcGhlckZvb3RiYWxs L3N0YXR1cy8xNjUyNDU2MDA0NjExNzAyNzg1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkFwcmlsIDI5LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+ Cgo=

RB Mohamed Ibrahim - Detroit Lions

The star running back won't be going too far as he's headed to Detroit to join the Lions. Ibrahim will be joining a crowded backfield but there's certainly plenty o upside to his game that could allow him to break the Lions' 53-man roster or practice squad.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Nbyh0b3IpIENpdHkuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vaGFzaHRhZy9SVEI/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPiNSVEI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFz aHRhZy9Ta2lVTWFoP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij4jU2tpVU1haDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9o YXNodGFnL0dvcGhlcnM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPiNHb3BoZXJzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vY2xueUZD TkpWRiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2NsbnlGQ05KVkY8L2E+PC9wPiZtZGFz aDsgTWlubmVzb3RhIEZvb3RiYWxsIChAR29waGVyRm9vdGJhbGwpIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vR29waGVyRm9vdGJhbGwvc3RhdHVz LzE2NTI0NTQ0MTcwMTczMjM1MjI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXBy aWwgMjksIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

OG Chuck Filiaga - Green Bay Packers

The former Michigan and Minnesota guard is headed to the Green Bay Packers. The Packers' offensive line could certainly use all the help they can get, perhaps Filiaga could find his way into the Packs' rotation next fall. He was an All-Big Ten third-team selection by the coaches this past season.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NYXJvb24gYW5kIEdvbGQgPGJyPjxicj7wn5SEPGJyPjxicj5HcmVl biBhbmQgR29sZCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0 YWcvUlRCP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUlRC PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvU2tp VU1haD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1NraVVN YWg8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9H b3BoZXJzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29w aGVyczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzhuMXZhbFA2czUiPnBp Yy50d2l0dGVyLmNvbS84bjF2YWxQNnM1PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1pbm5l c290YSBGb290YmFsbCAoQEdvcGhlckZvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dvcGhlckZvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNjUyNDU4 OTQ1Mzk3NjM3MTIyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDI5LCAy MDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

LB Thomas Rush - Tennessee Titans

The All-Big Ten honorable mention linebacker who recorded a career-high 34 tackles this past season is headed to the Music City. He got $175,000 guaranteed from the Titans in the deal according to Tom Pelissero. A nice deal for the Ohio native.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5QbGF5IG1lIHNvbWUgY291bnRyeSBtdXNpY+KApjxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9SVEI/c3JjPWhhc2gmYW1wO3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNSVEI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Ta2lVTWFoP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jU2tpVU1haDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvcGhlcnM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb3BoZXJzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vcVdYMlZDbzFBOCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3FXWDJWQ28x QTg8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWlubmVzb3RhIEZvb3RiYWxsIChAR29waGVy Rm9vdGJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vR29waGVy Rm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE2NTI0NjQ2MzYzODAyMzM3Mjg/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgMzAsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2 Pgo8L2Rpdj4KCg==

LB Mariano Sori-Marin - San Francisco 49ers

The All-Big Ten third-team selection by the coaches who recorded a career-high 88 tackles and started all 13 games this past season is headed out west to join the San Francisco 49ers. Don't be surprised to find Sori-Marin on t he 49ers practice squad this fall. While rookies don't usually play a ton for the 49ers unless needed (i.e. Brock Purdy), they do love developing their young players and Sori-Marin fits that to a T.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Hb2xkZW4gR29waGVyIGhlYWRlZCB0byB0aGUgR29sZGVuIFN0YXRl ISEhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9SVEI/ c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNSVEI8L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Ta2lVTWFoP3Ny Yz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jU2tpVU1haDwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvcGhlcnM/ c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb3BoZXJzPC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vaVh6dW9mVHFKcSI+cGljLnR3aXR0 ZXIuY29tL2lYenVvZlRxSnE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWlubmVzb3RhIEZv b3RiYWxsIChAR29waGVyRm9vdGJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vR29waGVyRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE2NTI0ODA3NjAyMzY5 NjU4OTI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgMzAsIDIwMjM8L2E+ PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0 Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+ PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

K Matthew Trickett - Atlanta Falcons

Trickett is headed to Atlanta where he'll change kicker Younghoe Koo for the Falcons starting placekicking job. Koo is coming off a good but not great season, hitting 32-of-37 field goal attempts and making 33-of-35 extra-point attempts.