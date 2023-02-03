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{{ timeAgo('2023-02-03 08:45:32 -0600') }} football Edit

2025 DT Abu Tarawallie discusses Minnesota offer

Dylan Callaghan-Croley • TheGopherReport
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

On Thursday, Minnesota extended an offer to a 2025 in-state prospect for the first time in Maple Grove (MN) defensive tackle Abu Tarawallie. Shortly after receiving his offer from the Gophers, the second of his recruitment, TGR caught up with him to discuss the offer.

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