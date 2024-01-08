Advertisement
News More News
premium-icon
ago football Edit

A look at Minnesota's running back room following transfer portal additions

Lon Horwedel-USA TODAY Sports
Lon Horwedel-USA TODAY Sports (Lon Horwedel-USA TODAY Sports)
Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@RivalsDylanCC

This offseason, Minnesota has added to their roster at multiple positions, but one position that the Gophers specifically targeted to strengthen in terms of depth was the running back position.

Gophers' head coach P.J. Fleck and running back coach Nic McKissic-Luke added to the room by picking up portal commitments from Ohio Bobcats star tailback Sieh Bangura and Oklahoma rotational back Marcus Major.

GET THE INSIDE SCOOP EVERY DAY WITH YOUR PREMIUM SUBSCRIPTION!

MORE: TRANSFER PORTAL TRACKER | TRANSFER PORTAL THREAD | INSIDE GOPHERS NATION MESSAGE BOARD

But how will the Gophers' running back rotation play out with their latest additions? Gophers Nation gives our best guess of how the Gophers' running back depth chart will look next fall.

No. 1 - Darius Taylor

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement