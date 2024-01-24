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Locked on Golden Gophers: Heartbreaking loss, Elijah Mitchell & more

Kane Rob • Gophers Nation
Staff Writer

On today's episode of the Locked On Golden Gophers podcast, we talk about the Minnesota Gophers team after suffering another difficult and winnable loss to the Wisconsin Badgers. We then discuss the latest transfer news with CB Tyler Bride entering the portal and what it means. Finally, we discuss how CRUCIAL Elijah Hawkins is for this Men's Basketball team.

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