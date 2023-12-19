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Minnesota 2024 Recruiting Class Early Signing Period Primer

Matt Krohn-USA TODAY Sports
Matt Krohn-USA TODAY Sports (Matt Krohn-USA TODAY Sports)
Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@RivalsDylanCC

The early signing period is less than 24 hours away and here is what Golden Gopher fans should expect in the early signing period.

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