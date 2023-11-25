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Minnesota loses commitment from three-star WR Corey Smith

Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@RivalsDylanCC

Three-star wide receiver Corey Smith announced on Saturday afternoon that he has decommitted from Minnesota and will reopen his recruitment.

The 6-foot-1, 175-pound wide receiver had previously been committed to the Gophers since March 22.

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Smith also holds notable offers from Illinois and West Virginia as well as about a dozen Group of Five offers. The Gophers now hold 22 commitments in their 2024 recruiting class including a pair of wide receivers in Jalen Smith and Dallas Sims.

As a senior for Brownsburg, Smith recorded 29 receptions for 694 yards and seven touchdowns.

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