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Previewing Minnesota's first official visit weekend of June

Dylan Callaghan-Croley • TheGopherReport
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ
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After not hosting any prospects on campus last weekend for official visits, Minnesota will be hosting most of its 2024 recruiting class and a small group of uncommitted but top-of-the-board targets on official visits this weekend.

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Below, we go over each visitor that is on campus this weekend for the Gophers and their chances with each prospect heading into this weekend.

Let's dive right in.

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