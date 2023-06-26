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Recruiter Rouser: Trouble brewing? Making picks for each uncommitted target

© Jesse Johnson-USA TODAY Sports
© Jesse Johnson-USA TODAY Sports (© Jesse Johnson-USA TODAY Sports)
Dylan Callaghan-Croley • TheGopherReport
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

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Is trouble brewing for the Gophers as a potential ACC program looks to flip one of its commitments? TGR offers the latest on that plus, we make picks for each uncommitted official visit target for the Gophers.

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