Advertisement
News More News
premium-icon
ago football Edit

Recruiting Rouser: Transfer portal notes and more from the trail

Rich Janzaruk/Herald-Times / USA TODAY NETWORK
Rich Janzaruk/Herald-Times / USA TODAY NETWORK (Rich Janzaruk/Herald-Times / USA TODAY NETWORK)
Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@RivalsDylanCC

There are less than two weeks till signing day and the Minnesota Golden Gophers coaching staff is active on the recruiting trail, especially in the transfer portal. Below, Gophers Nation goes over the latest notes from the recruiting trail for the Gophers.

GET THE INSIDE SCOOP EVERY DAY WITH YOUR PREMIUM SUBSCRIPTION!

MORE: TRANSFER PORTAL TRACKER | TRANSFER PORTAL THREAD | INSIDE GOPHERS NATION MESSAGE BOARD

Latest transfer portal notes

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement