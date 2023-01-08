News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2023-01-08 15:25:19 -0600') }} football Edit

Two of Minnesota's top 2024 targets to be on campus later this month

Dylan Callaghan-Croley • TheGopherReport
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

With colleges across the country hosting junior days over the next several weeks, two of Minnesota's top targets in the 2024 recruiting cycle have confirmed with TGR that they plan on being on campus later this month.

GET THE INSIDE SCOOP EVERY DAY WITH YOUR PREMIUM SUBSCRIPTION!

© Jesse Johnson-USA TODAY Sports8
© Jesse Johnson-USA TODAY Sports8 (© Jesse Johnson-USA TODAY Sports)
premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}