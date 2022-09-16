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{{ timeAgo('2022-09-16 10:31:35 -0500') }} football Edit

Updates on pair of top 2024 targets for Minnesota

Dylan Callaghan-Croley • TheGopherReport
Recruiting Writer
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Over the last two weeks, two of Minnesota's top 2024 targets, QB Daniel Kaelin and WR Daniel Freitag have made visits to campus. We caught up with both prospects recently to discuss their visits.

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Here's what both had to say about their visits to the Twin Cities.

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