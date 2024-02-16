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WATCH: Ben Johnson discusses Minnesota's loss to No. 2 Purdue

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Thanks to our friends over at Boiler Upload, we can provide Ben Johnson's full post game comments from Minnesota's close 84-76 loss to the No. 2 Purdue Boilermakers on Thursday night.

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