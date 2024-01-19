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Minnesota Early Enrolle Profile: RB Jaydon Wright

Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@RivalsDylanCC

We continue to look at Minnesota's early enrollees by taking a look at one of Minnesota's long-time commitments in the 2025 recruiting cycle, running back Jaydon Wright out of Bishop McNamara in Kanakee, Illinois.

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MINNESOTA RUNNING BACK SCHOLARSHIP CHART 2024
Player Year Remaining Eligiblity

Bryce Williams

Seventh-year Senior

1

Marcus Major

Sixth-year Senior

1

Sieh Bangura

Redshirt Junior

2

Darius Taylor

Sophomore

3

Fame Ijeboi

Freshman

4

Jaydon Wright

Freshman

4

HIGH SCHOOL CAREER

Wright was very productive for Bishop McNamara. This past season, he rushed for 579 yards and eight touchdowns while also adding 236 receiving yards.

He didn't have the greatest talent around him, leading to some lower numbers than expected but as we talk about below, Wright brings a strong skillset to the Gophers.

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