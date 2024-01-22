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Minnesota Early Enrolle Profile: WR Dallas Sims

Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@RivalsDylanCC

Gophers Nation continues to look at Minnesota's 2024 early enrollees with three-star wide receiver and Manitoba, Canada native Dallas Sims.

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QB Drew Lindsey | RB Ohifame Ijeboe | RB Jaydon Wright

HIGH SCHOOL CAREER

Sims for his career at Clearwater Academy International recorded 53 receptions for 909 yards and seven touchdowns. As a senior, the 6-foot-3 receiver recorded 27 receptions for 461 yards and three touchdowns.

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