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Minnesota Early Enrollee Profile: OL Nathan Roy

Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@RivalsDylanCC

Gophers Nation continues our early enrollee profiles with Wisconsin four-star offensvie lineman Nathan Roy.

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QB Drew Lindsey | RB Ohifame Ijeboe | RB Jaydon Wright | WR Dallas Sims | TE Jacob Simpson | TE Julian Johnson

HIGH SCHOOL CAREER

An All-American Bowl selection, Roy had a fantastic career at Mukwonago High SChool in Wisconsin where he was a Large School All-State selection in 2023. He was highly touted throughout the recruiting industry including here on Rivals, being ranked as the top recruit in Wisconsin and a top-10 offensive guard prospect in the country.

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