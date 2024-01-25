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Minnesota Early Enrolle Profile: TE Jacob Simpson

Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@RivalsDylanCC

Gophers Nation continues to look at Minnesota's 2024 early enrollees with three-star tight end and top-10 prospect out of Iowa, TE Jacob Simpson.

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QB Drew Lindsey | RB Ohifame Ijeboe | RB Jaydon Wright | WR Dallas Sims

HIGH SCHOOL CAREER

As a senior at Johnston High School, Simpson recorded 42 receptions for 680 yards and 10 touchdowns. He also had 70 receptions for 958 yards and nine touchdowns between his sophomore and junior years as well. In total, he had 112 receptions for 1,683 yards and 19 touchdowns.

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