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Minnesota Official Visit Profile: RB Da'Jaun Riggs

Dylan Callaghan-Croley • TheGopherReport
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ
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This weekend, Minnesota is set to host official visitors for the first time in the 2024 recruiting cycle. The Gophers will have a large group of commitments on campus but are set to host a group of uncommitted prospects as well, one of those prospects in St. John's College High (Washington, DC) running back Da'Jaun Riggs.

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Riggs is a three-star prospect, holds a Rivals rating of 5.7, and is considered a top-40 running back in the country. The Gophers do already hold one running back commitment in the class from Bishop McNamara (IL) tailback Jaydon Wright but are still looking to add a second tailback to their class, Riggs is one of those top remaining targets.

As a junior for St. John's, Riggs rushed for 962 yards and 15 touchdowns.

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