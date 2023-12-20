Advertisement
News More News
premium-icon
ago football Edit

P.J. Fleck Early Signing Period Notebook

Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@RivalsDylanCC

Shortly after Minnesota signed their 2024 recruiting class on Wednesday, Minnesota head coach P.J. Fleck with the media to discuss the Gophers recruiting class, defensive coordinator opening, and more.

GET THE INSIDE SCOOP EVERY DAY WITH YOUR PREMIUM SUBSCRIPTION!

MORE: TRANSFER PORTAL TRACKER | TRANSFER PORTAL THREAD | INSIDE GOPHERS NATION MESSAGE BOARD

15 early enrollees

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement