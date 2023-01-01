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Minnesota Football: Tracking the offseason roster moves

Sean Williams • TheGopherReport
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Below is your one-stop shop to keep up with the offseason moves regarding Minnesota football including players declaring for the NFL Draft, players returning for another year, along with transfer portal activity.

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Declared for the NFL Draft
Player Position Column 3

John Michael Schmitz

OL

Sr. 5th Year

Chuck Filiaga

OL

Sr. 6th Year

Jordan Howden

DB

Sr. 5th Year

Terrell Smith

DB

Sr. 5th Year
Returning for Another Year
Player  Position Year

Brevyn Spann-Ford

TE

Sr. 5th Year

Tyler Nubin

S

Sr.
Transferred In...
Player Position Previous School

Chris Collins

DE

North Carolina

Jack Henderson

S

Southeastern Louisiana

Elijah Spencer

WR

Charlotte

Ryan Selig

LB

Western Michigan

Corey Crooms

WR

Western Michigan
Transferred Out...
Player Position Year New School

Braelen Oliver

LB

Sr. 5th Year

Georgia Tech

Michael Dixon

S

Jr.

Rutgers

Austin Booker

DE

Soph.

Kansas

Steven Ortiz, Jr.

DB

Soph.

UMass

Jalen Glaze

DB

Jr.

Florida A&M

Gage Keys

DL

Jr.

Kansas

Cameron James

OL

Soph.

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